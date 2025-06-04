2025JリーグYBCルヴァンカップ・プレーオフラウンド第1戦の4試合が4日に行われた。東京ヴェルディと柏レイソルの一戦は23分、左サイドからのクロスを中川敦瑛がヘディングでゴール右に決め、アウェイの柏が1点をリードして試合を折り返す。さらに62分、久保藤次郎の得点で柏がリードを2点差に広げると、後半アディショナルタイム5分にも垣田裕暉のゴールで加点。柏が敵地で0−3の勝利を飾り、ホームでの第2戦に向けて大きなア