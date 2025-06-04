第51回モーリスレベロトーナメント◼︎グループB・第1節会場：スタッド・パルセメイン（フランス）／2025年6月4日（水）21：00キックオフ※日本時間第51回モーリスレベロトーナメント グループB・第1節のUー20コンゴ共和国代表戦に臨むUー20日本代表のスターティングメンバーが発表された。ロサンゼルス・オリンピック世代のUー20日本代表で臨んでいる今大会。初戦のスターティングメンバーには、キャプテンのDF市