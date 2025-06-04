記者会見するシェフチョビッチ欧州委員＝4日、パリ（共同）【パリ共同】欧州連合（EU）の通商担当閣僚に当たるシェフチョビッチ欧州委員は4日、米通商代表部（USTR）のグリア代表とパリで会談した。トランプ米政権による鉄鋼とアルミニウムの追加関税引き上げは「非常に遺憾だ」と伝え、進行中の貿易交渉にプラスにならないと指摘した。会談後の記者会見で明らかにした。シェフチョビッチ氏は、交渉が「正しい方向に進んでいる