「若潮スプリント・Ｓ３」（４日、船橋）久々も５８キロも何のその。断然人気のベアバッキューンが好位から直線で抜け出し、無傷の５連勝を達成。重賞３連勝で「第１５回優駿スプリント・Ｓ２」（７月１７日・大井）、「第１５回習志野きらっとスプリント・Ｓ２」（７月３０日・船橋）への優先出走権もゲットした。２着には４角で先頭に立った３番人気のハセノブライアン、３着には７番人気のカンノンミカヅキが追い込んだ。