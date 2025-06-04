先生にこれまでミノルくんにされたことを伝える愛すべき宇宙人(@aisubekiutyu_jin)さんの息子。ミノルくんに加担したマホちゃんも呼び出されますが、マホちゃんは追いかけたのではなく「ただ走っただけ」という言い訳をしました。マホちゃんの言い訳に対し、先生がとった対応は…？過去に配信し反響があったものを再編成しています。『いじりといじめ』第17話をごらんください。 愛すべき宇宙人さんの息子は小学3年生。上級生か