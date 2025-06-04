Image: NASA/APL/NRL 隣の星の軌道上にある小惑星との距離は保てないものね…。アメリカ連邦議会がNASA（アメリカ航空宇宙局）に対して、地球に被害を及ぼす可能性のある地球近傍小惑星の90％を発見するよう指示を出したのは20年前のこと。素人としてはむちゃ振りにしか思えません。それ以来、天文学者たちは宇宙を漂う岩石を追跡するために、日々懸命に観測を続け、大きな進展を遂げてきま