中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月4日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は4日の記者会見で、石破茂首相が5月末に開かれた第30回「アジアの未来」フォーラムで、歴史を反省し、戦争の過ちを繰り返さないと発言したとの質問に対し、日本が歴史の罪責を深く反省し、平和的発展の道を堅持することを望むと表明した。林氏は次のように述べた。石破首相は2024年11月、ペルーのリマで習近平（しゅう・きん