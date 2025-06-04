これは主人公の和葉さんが、息子の入院をきっかけに、自分優先の夫とのこれからを考えるお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんの描く『子どもが入院しても付き添いはワンオペ』第17話をごらんください。 子どもが生まれ専業主婦となった和葉さん。ある日、息子が突発性発疹とロタウイルスに同時にかかり、そのまま付き添い入院となります。無事退院したものの、息子の下痢は