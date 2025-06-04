【北京＝東慶一郎、香港＝遠藤信葉】中国共産党政権が民主化を求めた学生らを武力弾圧した１９８９年の天安門事件から、４日で３６年となった。当局は事件の記憶を封じ込めるため、北京や香港で厳戒態勢を敷き、人権活動家らを厳しい監視下に置いた。事件の現場となった北京市内の天安門広場周辺は４日、通常より多くの警察官が配置され、通行人らへの身分確認が行われた。関係者によると、共産党政権に異議を唱える当時の学生