12人組アイドルグループ「可憐なアイボリー」がメジャー1stシングル「それは好きってこと/恋のガイドブック」リリース記念イベントを東京ドームシティ ラクーアガーデンステージで開催。デビュー曲を含む7曲を披露しました。 【写真を見る】 【 可憐なアイボリー 】メジャー初シングル発売先輩・純烈から貴重なアドバイス「スキャンダルに気をつけて（笑）」メジャーデビューを迎えてリーダーの永尾梨央さんは“リリー