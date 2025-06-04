中国外交部の林剣（リン・ジエン）報道官は3日の定例記者会見で、「中国は今後も査証（ビザ）免除対象国を増やしていくか」との質問に対し、「入国政策の最適化を継続し、ビザ免除対象国を不断に拡大していき、より多くの外国の方々が中国を訪れ、より質の高い製品、より多様な消費環境、より便利なサービスを体験できるようにし、より広範囲の開放とより深いレベルの協力を通じて、各国と発展の成果を分かち合っていく」と表明し