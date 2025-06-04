中国の習近平国家主席は4日、韓国大統領に当選した李在明氏に祝電を送った。習主席は「中国と韓国は互いに重要な近隣国であり、協力パートナーでもある。国交樹立から33年間、双方はイデオロギーと社会制度の違いを超えて、手を携えて前進し、相互に成果をあげ、両国関係の安定した健全な発展を実現し、両国民の幸福を増進しただけでなく、地域の平和・安定と発展・繁栄の促進にも積極的に貢献してきた」と指摘。さらに「私は中韓