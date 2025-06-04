もしも本当に浮気の証拠があったらどうしよう…私にスマホを見られたくない!? 着信を見ようとしただけで夫が激しく動揺／チンカルボー（1）夫が浮気!? しかも相手は、私の同級生――？子育てに積極的な優しい夫・竜也、可愛い息子の海と、幸せな生活を送っていた専業主婦のまり。ところがある時から竜也が遅く帰宅するようになり、怪しいけれど信じたい…とモヤモヤが募っていきます。意を決して夫のスマホを盗み見ると、そこには