◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム5-4阪神（4日、エスコンフィールドHOKKAIDO）この日、勝ち越しのプロ初ホームランを放ち、日本ハムを勝利へ導いたルーキーの山縣秀選手がヒーローインタビューに登場しました。山縣選手がホームランを放ったのは2-2の同点で迎えた4回。「1打席目は変化球で攻められた。2アウト1塁で足の速い(松本)剛さんがランナーにいたので、まっすぐが来るかなと思って」と、入った打席、初球のストレートを引っ