「楽天３−１ＤｅＮＡ」（４日、楽天モバイルパーク）ＤｅＮＡは連勝が「５」でストップした。先発のジャクソンは一回に渡辺佳に２点適時二塁打を許し、先取点を献上。二回にも２死走者なしから小郷に手痛い一発を浴びた。打線もそのビハインドをはね返すことができなかった。楽天の先発・内の前に凡打の山を築いた。