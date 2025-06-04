１２人組アイドルグループ・可憐なアイボリーが４日、東京・文京区のラクーアガーデンステージでメジャー１ｓｔシングル「それは好きってこと／恋のガイドブック」のリリースイベントを開催した。最新曲を含む７曲をファンの前で熱唱。リーダーの永尾梨央（２１）は「こんなにたくさんの方に来ていただけてうれしいです。今、通りすがりの人もありがとうございます」と全力でアピールし、「一回一回のステージを大切に、１曲１