ＮＨＫは４日、長嶋さんの追悼特番として、８日にＮＨＫスペシャル「さよならミスタープロ野球長嶋茂雄」（仮題、後９時）を放送すると発表した。同番組では、１０時間に及ぶ過去の長嶋さんへのインタビュー映像をひもときながら、盟友・王貞治氏、愛弟子・松井秀喜氏など関係者の証言をとともに、その生涯を振り返る。同局によると、インタビューは「長嶋さんが脳梗塞に倒れた後、行われた」もので、「僕は決して天才じゃな