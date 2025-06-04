小泉進次郎農水相は４日、政府の備蓄米について日本酒メーカーや加工業者への放出を検討していると明かした。政府は備蓄米を主食用として６１万トンの放出を決めている。今後、残りの３０万トンをどう使うかが焦点となっていた。政府関係者によると、日本人が主食としているコメの価格高騰が続いていることを受けて、日本酒製造メーカーなどが日本酒を造るためのコメが確保できなくる可能性が出てきたからだという。「コメは