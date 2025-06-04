女優の藤原紀香（５３）が４日、東京・明治座で行われた主演舞台「サザエさん」（５〜１７日）の取材会に出席した。２０１９年、２２年に続いて３度目の再演。「１０年後のサザエさん」を演じた藤原は「磯野…いや、フグ田サザエでございます。藤原紀香でございます」とあいさつした。「国民的な人気」というつながりで、「サザエさん」と長嶋さんとの共通点について聞かれると、「サザエさんファミリーが持つ太陽感、その存