「楽天３−１ＤｅＮＡ」（４日、楽天モバイルパーク）楽天が接戦を制し、借金を３とした。試合前の時点でセ・リーグの防御率３位だったＤｅＮＡ・ジャクソンを攻め立てた。その立ち上がり、この日が２４歳の誕生日だった中島が中前打で出塁すると、その後２死一、三塁となって渡辺佳が右翼線への適時二塁打で２点の先制に成功した。また二回には２死から小郷が待望の今季１号を放った。昨季１２球団唯一のフルイニング出場