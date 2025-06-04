阪神・門別啓人投手（２０）が、４日の日本ハム戦（エスコンＦ）に先発。地元・北海道での凱旋登板となったが、４回８安打４失点でＫＯされ、今季３敗目を喫した。北海道日高町生まれ、東海大札幌高出身の左腕。昨年３月のオープン戦・日本ハム戦（札幌ドーム）ぶりとなる北海道での登板となったが、立ち上がりから日本ハム打線につかまった。初回は１番・水谷、２番・清宮に連打を浴びて無死一、二塁。３番・レイエスは三