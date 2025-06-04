お前のは病気じゃなくてわがままなんだ「食べないと命にかかわる」精神科病棟に入院した女子高生とその家族の壮絶な過去女子校の人間関係に少し敏感だった、平凡なひとりの女子高生・もつおさん。「自分はまわりからどう思われてる？悪口を言われてる？」「テストの点数が悪かったらどうしよう…」そんな思春期のよくある悩みが発端となり、彼女は自分のなかの「見張っている存在」に苦しめられ、「食べられない」「物を触り続ける