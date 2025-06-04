[４日 ロイター] - トランプ米大統領は４日、連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長に利下げを求め、ＡＤＰ民間雇用が５月に鈍化したことを指摘した。ＳＮＳのトゥルース・ソーシャルへで「ＡＤＰの数字が出た。遅すぎる。パウエル議長は金利を今、引き下げなければならない。欧州は９回も金利を下げている」と投稿した。