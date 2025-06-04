北中米W杯アジア最終予選オーストラリア戦(5日・パース)に臨む日本代表のMF久保建英(ソシエダ)が4日の前日練習後、報道陣の取材に応じた。今回の6月シリーズでは久保より年下の選手が8人を占め、メンバー発表会見では森保一監督からリーダーとしての期待を寄せられていたが、久保自身は「監督もいつも通りを求めてくれると思うので、いつも通り盛り上げていければ」と普段と変わらぬ姿勢を強調した。日本代表は前回3月シリーズ