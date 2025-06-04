[6.4 モーリスレベロT GL第1節 U-20日本-U-20コンゴ共和国]U-20日本代表は4日、フランスで行われているモーリスレベロトーナメント(旧トゥーロン国際大会)のグループリーグ初戦でU-20コンゴ共和国代表と対戦する。大会公式SNS上で日本時間午後9時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。予想布陣は4-4-2。GKは荒木琉偉、4バックは左からDF高橋仁胡、DF塩川桜道、DF市原吏音、DF梅木怜。2ボランチはMF大関友翔