日本代表は4日、北中米W杯アジア最終予選オーストラリア戦(5日・パース)の前日練習を試合会場のオプタススタジアムで行った。練習開始直後にはそれまでの晴れ間から一転、大粒のゲリラ豪雨が降り始めるアクシデントもあったが、報道陣に公開された冒頭15分間の練習では、27人全員が元気な様子でウォーミングアップを行っていた。この日は試合会場での初練習。ピッチの芝が日本に比べて長く刈り揃えられており、ボール回しでは