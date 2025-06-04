北中米W杯アジア最終予選オーストラリア戦(5日・パース)に臨む日本代表のMF久保建英(ソシエダ)が4日の前日練習後、報道陣の取材に応じた。この日は24歳の誕生日だったが、「誕生日を迎えたという実感もないし、普通に練習をしていただけ。明日の試合に向けて良い準備ができたら」と静かに意気込みを語った。北中米W杯を1年後に控えるなか、新たな顔ぶれが多く招集されたオーストラリア戦。森保一監督からはメンバー発表会見を