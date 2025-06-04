実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が4日にABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、外国人生活保護受給について持論を展開した。24年度の生活保護申請件数が前年度比3.2％増の25万9353件（速報値）となったことが4日、厚生労働省の調査で分かった。前年度を上回るのは5年連続。番組では、外国人による生活保護受給についての話題に。意見を求められたひろゆき氏は「外国人は基本的に働けない