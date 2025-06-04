タレントの渡辺満里奈（54）が、4日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。自身の“捨てっぷり”を明かした。この日は「捨てられる女VS捨てられない女」。捨てられる派の渡辺は思い出の品であっても捨てられると宣言した。「絶対に見返さない」と言い、寄せ書きも「ありがとうって思って捨てちゃう」と告白。おニャン子時代の衣装なども全部捨てたと語り、共演者を驚かせた。さらに、連絡