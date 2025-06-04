歌舞伎俳優・市川團十郎（47）が4日、自身のインスタグラムを更新。キッチンで子供たちが2人でクッキー作りをしている様子を披露した。團十郎は「お！なんか作ってる仲良くクッキーいいね」とつづり、長女で女優としても活動する堀越麗禾、長男で歌舞伎俳優の市川新之助が並んでクッキー作りをしている写真を投稿。最後に「今日晩ご飯はウーバーにしよ、」とした。また、その後きれいに焼けたハート型のクッキーも披露し