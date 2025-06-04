放送作家の野々村友紀子氏（50）が4日、日本テレビ「人生が変わる1分間の深イイ話2025夏SP」（水曜後9・00）にVTR出演。次女の進学先を公表した。02年にお笑いコンビ「2丁拳銃」川谷修士と結婚。現在は2人の娘に恵まれ、同番組は9年間にわたり家族に密着してきた。長女は現在18歳で大学生、次女は16歳の高校生。今回の放送では、次女が進学した高校が「BLEA学園」であることが明かされた。BLEA学園は、SNSの活用法や美容