シンガー・ソングライターの奥田民生さんと歌手で俳優の吉川晃司さんが組んだユニット『Ooochie Koochie（オーチーコーチー）』。アルバムCD発売に先駆け、全編広島弁となる新曲『ショーラー』が4日に配信されました。さらに、2人の地元・広島での大みそか公演も発表されました。2人の広島愛があふれる全編広島弁の歌詞によるロックナンバーの新曲『ショーラー』。楽曲配信とともに公開されたミュージックビデオは、2人が広島東洋