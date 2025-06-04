【新華社眉山6月4日】中国四川省の国家級新区「天府新区」の眉山エリアにある電動三輪車メーカー、双勝新能源車業の工場を訪れると、従業員がアフリカ、東南アジア向け製品の組み立て作業に追われていた。同社は「専精特新（専業化、精細化、特色化、斬新化）」企業として四川省から認定されており、57件の特許技術を武器に、海外顧客の多様なニーズに応じたオーダーメイドの開発・設計を行っている。同社の工場は、レーザー