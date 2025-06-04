現在、長野地域と北信地域に出されている「ツキノワグマ出没注意報」。今年4月に男女3人がクマに襲われ重軽傷を負った飯山市で４日、クマの専門家たちが現場検証をして、状況を確認しました。飯山市常盤で行われた現場検証。今年4月9日の夕方、物置で作業をしていた65歳の男性と、近くに住む96歳男性と66歳女性がクマに襲われ重軽傷を負いました。その1週間後の4月16日、下高井郡・木島平村でも90歳の女性がクマに襲われけがをしま