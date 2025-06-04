ドル売り反応広がる、米ＡＤＰ雇用増は３．７万人にとどまる＝ＮＹ為替 ５月米ＡＤＰ雇用統計は予想外の弱い結果となった。民間雇用者数の増加はわずか３．７万人にとどまった。市場予想は１１．４万人増だった。前回値は６．２万人から６．０万人増に下方修正された。 この結果を受けて米１０年債利回りは４．４５％付近から４．４２５％付近まで急低下。為替市場ではドル売りの反応が広がっている。 USD/JPY143.9