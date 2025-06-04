ドル円は１４３．６５付近に下落、クロス円も軟化＝ＮＹ為替 米ＡＤＰ雇用統計の弱い結果を受けて、米株先物が下げに転じる動き。為替市場ではドル売りとともに円買いの動きも広がっている。ドル円は143.65付近に下落、本日の安値を更新した。クロス円も軟調。ユーロ円は164円台割れへ、ポンド円は195円付近から194.40割れ水準へと下落している。 USD/JPY143.65EUR/JPY163.90GBP/JPY194.41