テレビ朝日「ロンドンハーツ」が放送され、「大学お笑いが選んだ好きな芸人ＧＰ」が発表された。「好き」に位置する上位陣に、ピン芸人・狩野英孝、大学お笑い出身の真空ジェシカ・ガク、Ｍ−１グランプリ２０２０王者のマヂカルラブリー・野田クリスタルらが選ばれた。Ｍ−１グランプリ決勝の常連で、人気急上昇中のさや香・新山は９位にランクイン。「切り口だけでも面白いのに熱量と展開にも引き込まれる」「こんな漫才が