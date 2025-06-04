米株価指数先物時間外取引下げに転じる、米ＡＤＰ雇用統計発表後 東京時間21:31現在 ダウ平均先物JUN 25月限42583.00（-15.00-0.04%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限5979.75（-1.75-0.03%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限21686.25（-19.75-0.09%）