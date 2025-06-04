点検車両として活躍した『幸せの黄色い新幹線』=ドクターイエローが2025年6月4日、愛知県から石川県に引っ越します。名古屋市港区のリニア・鉄道館では、2011年の開館以降「#ドクターイエロー」の3代目T3編成が展示されてきましたが、2025年6月中に石川県の「トレインパーク白山」に移されます。引っ越しに向けて6月4日、ドクターイエローを手で移動させるイベントが行われ、黄色