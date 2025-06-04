【ルヴァン杯プレーオフラウンド第1戦】(ヨドコウ)C大阪 4-1(前半0-0)横浜FC<得点者>[C]香川真司(55分)、ヴィトール・ブエノ(68分)、ラファエル・ハットン(90分+1)、中島元彦(90分+8)[横]小倉陽太(90分+6)<警告>[横]小倉陽太(64分)観衆:7,110人主審:小屋幸栄副審:西橋勲、船橋昭次└香川真司の先制ゴールを皮切りに計4発! C大阪が横浜FCとのルヴァン杯POラウンド第1戦を制す