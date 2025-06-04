[6.4 ルヴァン杯POラウンド第1戦 C大阪 4-1 横浜FC ヨドコウ]ルヴァンカップのプレーオフラウンド第1戦が4日に開催され、セレッソ大阪はヨドコウ桜スタジアムで横浜FCに4-1で先勝した。第2戦は8日にニッパツ三ツ沢球技場で行われる。両チームとも前半から決定機を作ったが、スコアレスでハーフタイムへ。試合を動かしたのはホームのC大阪だった。後半10分、敵陣でボールを回収した流れからFWヴィトール・ブエノが前方へ送り