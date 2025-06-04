【ルヴァン杯プレーオフラウンド第1戦】(ベススタ)福岡 1-0(前半0-0)広島<得点者>[福]ウェリントン(55分)<警告>[福]小畑裕馬(90分+3)[広]ヴァレール・ジェルマン(18分)、新井直人(49分)、セハット・ウマル(62分)、川辺駿(90分)観衆:3,670人主審:上田益也副審:唐紙学志、中澤涼└ウェリントンに待望の今季公式戦初ゴール!! 福岡がルヴァン杯8強入りへ広島に先勝