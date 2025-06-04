【ルヴァン杯プレーオフラウンド第1戦】(味スタ)東京V 0-3(前半0-1)柏<得点者>[柏]中川敦瑛(23分)、久保藤次郎(62分)、垣田裕暉(90分+4)<退場>[東]綱島悠斗(85分)<警告>[東]深澤大輝(33分)、綱島悠斗2(44分、85分)[柏]戸嶋祥郎(19分)、リカルド・ロドリゲス(79分)観衆:8,377人主審:先立圭吾副審:野村修、平間亮└柏が敵地で東京Vに3発完封で先勝!!クロスからMF中川敦瑛&MF久保藤次郎&FW垣田裕暉が鮮やか