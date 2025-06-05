【ルヴァン杯プレーオフラウンド第1戦】(レモンS)湘南 2-0(前半2-0)磐田<得点者>[湘]根本凌(16分)、奥埜博亮(31分)<退場>[磐]上夷克典(50分)観衆:5,252人主審:岡部拓人副審:大川直也、赤阪修└湘南がホームで2発先勝!退場者出した磐田は2点差で“我慢”