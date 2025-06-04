[6.4 ルヴァン杯POラウンド第1戦 湘南2-0磐田 レモンS]ルヴァンカップのプレーオフラウンド第1戦で、湘南ベルマーレがホームでジュビロ磐田に2-0で先勝した。ルヴァン杯はプレーオフラウンドに突入。ホーム&アウェーの2戦を戦って、ベスト8のトーナメント戦になるプライムラウンド進出を争う。第1戦は湘南ホームで開催。8日の第2戦を磐田ホームで行う。湘南は高卒ルーキーのMF石橋瀬凪を公式戦初先発で起用。磐田は特別