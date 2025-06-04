4人組バンド・TUBEが、アメリカのハワイ州オアフ島ワイキキにて現地時間1日、バースデーライブ『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025.6.1 at Tom Moffatt Waikiki Shell Hawaii』を開催。約6000人の観客と共にデビュー40周年を祝いました。1985年6月1日に『ベストセラー・サマー』でデビューしたTUBE。40周年の記念日であるこの日、会場には日本からのファン約4000人に加え地元の観客も集まり、合計約6000人（主催者発表）が駆けつけま