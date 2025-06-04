イランの最高指導者ハメネイ師は4日、イランの核開発をめぐりアメリカが示した提案は「イランの進歩と自立に反する」と主張し、ウラン濃縮を続ける方針を示しました。アメリカのトランプ政権はイランの核兵器保有を防ぐため、これまで繰り返しウラン濃縮の停止を要求してきましたが、イランはウランの濃縮活動は平和利用が目的だとして、議論は平行線をたどっていました。ハメネイ師は4日、首都テヘランで演説をおこない、アメリカ