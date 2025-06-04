新日本プロレスの社長で現役レスラーの棚橋弘至。総合格闘技の台頭で人気が低迷した頃からエースとして活躍し、現在の人気復活までの道筋をつけたスター選手も、2026年1月4日に引退します。その棚橋選手と、ブランド60周年を迎え打ち出したTSUCHIYA KABANとのコラボ財布が限定発売。「新日本プロレス 棚橋弘至選手コラボ Lファスナー」（2万7500円）は、TSUCHIYA KABANのオンラインストアにて2025年6月12日10時から予約販売を開始