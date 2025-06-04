中日は４日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に２―８で敗れて２連敗。借金は「５」となった。中日は先発・三浦瑞樹が大誤算。２回無死一塁から栗原に先制２ランを許すと、この回さらに野村にもライトスタンドに２ラン本塁打を運ばれて０―４。５回には３四球で一死満塁とピンチを広げると栗原に押し出し四球で０―５。これには井上監督もたまらずベンチから飛び出して２番手・勝野への交代を告げた。昨年オフにソフトバンク