西武は４日のヤクルト戦（ベルーナ）に４−２で逃げ切り３連勝。貯金を今季最多の「６」とした。初回に西川、源田の連打で一死一、二塁のチャンスを作ると、ここで４番・ネビンがきっちり左前に適時打を放ち先制点を挙げた。ネビンは「打ったのは真っすぐ。得点圏にライナーがいたので自分の役割を全うするだけだと思い打席に入った。ランナーを還すことができてよかった」と声を弾ませた。５回には一死満塁の好機で５番・